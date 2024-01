Die Ortsgruppe Weidenthal der Freien Wähler des Lambrechter Tals wird bei der Kommunalwahl nicht mehr für den Ortsgemeinderat antreten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gruppe hervor.

Der Beschluss sei in einer Sitzung am Dienstag gefallen. Der Grund: Es haben sich zu wenige Kandidaten für die Liste gefunden. Berufliche und familiäre Gründe sowie das Alter hielten die Mitglieder von einer Kandidatur ab, heißt es in dem Schreiben. Es sei auch nicht gelungen, Mitbürger für eine Kandidatur zu gewinnen. Die Ortsgruppe der Freien Wähler bleibe bestehen und wolle sich in den kommenden Jahren darauf konzentrieren, insbesondere junge Familien für eine Mitwirkung in der Lokalpolitik zu werben. Die Gruppe werde sich außerdem auch weiterhin auf Ebene der Verbandsgemeinde innerhalb der Freien Wählergruppe Lambrechter Tal engagieren.

In der noch laufenden Legislaturperiode ist die Freie Wählergruppe mit Hildegard Schöneberger, Thomas Mann und Matthias Dohn im Gemeinderat vertreten. Die größte Fraktion ist die CDU mit neun Mitgliedern. Die SPD hat wie die FWG drei Mitglieder. Darüber hinaus ist Fritz Weilacher (Linke) Mitglied des Rats.