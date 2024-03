In der Nacht zum Donnerstag wurde ein in der Meckenheimer Hauptstraße abgestelltes Kleinkraftrad gestohlen. Am Samstagnachmittag entdeckte ein Passant das erheblich beschädigte Moped in einem Bachlauf in der Straße In den Almen. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.