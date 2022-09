Die Gemeinde Kirrweiler feiert ab Freitag bis kommenden Montag die traditionelle Kerwe mit einigen Programmpunkten.

Eröffnet wird das Brauchtumsfest, dessen Ursprung auf die Kirchweih der Pfarrkirche Kreuzerhöhung anno 1749 zurückgeht, am Freitag, 9. September, um 18.30 Uhr auf dem Festplatz in der Schloßstraße von Ortsbürgermeister Rolf Metzger und der Kirrweiler Weinprinzessin Marlen I.. Musikalisch begleiten Grundschulkinder aus Kirrweiler und die Mackenbacher Musikanten den Festakt. Der Kerwe-Empfang der Ortsgemeinde ist am Samstag ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Edelhof. Dort werden engagierte Personen aus Kirrweiler geehrt.

Die Kirchengemeinde lädt für Sonntag, 10.30 Uhr, zum Familiengottesdienst ein. Von 11 bis 18 Uhr ist ein Kunst- und Kunsthandwerkermarkt. Die Skulptur vom Künstler Markus Bäcker auf dem Kunstpfad wird eingeweiht, Treffpunkt ist um 15 Uhr am Freiheitsbrunnen am Rathaus. Mit dem Duo Sax2Walk geht es zum Standort am Kropsbach. Auf dem Kirchvorplatz wird ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Spiele- und Bastelaktionen angeboten. Ab 13 Uhr ist auf dem Kirchenvorplatz außerdem noch ein Bücherflohmarkt.

Die Ortsgemeinde, die KFD und die Kirchengemeinde laden zum Kerwe-Café für Senioren ab 65 für Montag ab 14.30 Uhr in den Edelhof ein. Ab 18 Uhr bietet die Feuerwehr Kirrweiler in der Kulturscheune Feuerwehrspielen an. Die Pfarrgemeinde, die Feuerwehr, die Schorlecrew und das Weingut Schlössel versorgen die Gäste mit Essen, Trinken und Musik.