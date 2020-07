Zum ersten Mal seit 2003 gibt es in diesem Jahr keinen Kinospaß unter freiem Himmel auf der Galopprennbahn. Das Open-Air-Kino fällt wegen der Corona-Situation und der damit verbundenen Auflagen aus.

Die Teamleitung habe sich in einer gemeinsamen Sitzung mit Vertretern der Verwaltung darauf verständigt, dass Haßlocher Frischluftkino in diesem Jahr pausiert, so die Gemeindeverwaltung.

