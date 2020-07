Zum ersten Mal seit 2003 gibt es in diesem Jahr keinen Kinospaß unter freiem Himmel auf der Galopprennbahn. Das Open-Air-Kino fällt wegen der Corona-Situation und der damit verbundenen Auflagen aus. Die Organisatoren haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht.

Vom 6. bis 8. August hätte zum 18. Mal das Open-Air-Kino stattfinden sollen, das von einem Team junger Leute in jedem Sommer an drei Abenden insgesamt über 1000 Filmfans auf die Rennbahn lockt. Auch diesmal sollten wieder aktuelle Filme unter sommerlichem Sternenhimmel auf dem Programm stehen. Doch die aktuelle Situation rund um das Coronavirus hat auch den ehrenamtlich engagierten Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die damit verbundenen Auflagen machten es nahezu unmöglich, Veranstaltungen in gewohnter Form stattfinden zu lassen, so die Gemeindeverwaltung. Deshalb habe sich die Teamleitung in einer gemeinsamen Sitzung mit Vertretern der Verwaltung darauf verständigt, dass Haßlocher Frischluftkino in diesem Jahr pausiert.

Lange habe das Team überlegt, Konzepte erstellt, Ideen erörtert sowie nach kreativen Lösungen gesucht. Letztlich habe man sich „schweren Herzens für eine Absage entschieden“, so die Verwaltung. Die Auflagen für Veranstaltungen in Bezug auf Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Erfassung von Besucherdaten, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, seien für das überwiegend ehrenamtlich aufgestellte Team des Open-Air-Kinos kaum zu stemmen. Auch der wirtschaftliche Aspekt habe berücksichtigt werden müssen. Weil die maximal zulässige Besucherzahl reduziert werden müsse, entstehe ein finanzielles Risiko, das am Ende möglicherweise nicht gedeckt werden könne. Das Open-Air-Kino, das von der Haßlocher Tourist Info und von Sponsoren tatkräftig unterstützt wird, hat bisher keine Zuschüsse von der Gemeinde erhalten.

Außerdem bestehe bei Veranstaltungen dieser Größenordnung, auch wenn sämtliche Auflagen erfüllt werden, immer die Gefahr, dass sich das Coronavirus ausbreitet. „Gerne hätten wir euch in diesen turbulenten Tagen ein paar schöne Kinoabende geschenkt. Aber unter den gegebenen Umständen geht Sicherheit einfach vor. Wir hoffen auf euer Verständnis“, heißt es von Seiten des Kino-Teams.

Die Verwaltung akzeptiere die Entscheidung des Teams und bedanke sich „bei den kreativen Köpfen, die bis zuletzt an einer Möglichkeit gefeilt haben, ein Kinoerlebnis wie in den vergangenen Jahren auf die Beine zu stellen“, sagt der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU). Im kommenden Jahr soll das Open-Air-Kino aber stattfinden.