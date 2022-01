Hassloch. In der DKBC-Verbandsliga A verloren die Sportkegler der TSG Haßloch ihr Heimspiel gegen Tabellenführer SKK Pirmasens. In der Gemischten 100er-Liga gab es Sieg und Niederlage.

Zu viele Satzpunkte liegen gelassen, lässt sich der Vergleich mit dem Tabellenführer auf den Punkt bringen. War der erste Durchgang mit Marcel Scheurer (529/0 MP) und Gerhard Bernatz (584/1 MP) noch ausgeglichen, überzeugten in der Mitte Dieter Rackow (536/0 MP) und Mario Schwinge (580/0 MP) nicht. Sämtliche knappen Satzpunkte gingen an die Gegner. So verwandelte sich ein mögliches Unentschieden zum deutlichen 3429:3382-Sieg mit 6:2 Mannschaftspunkten für Pirmasens. Auch Karl-Heinz Nied (570/0 MP) und Marcus Diecker (593/1 MP) konnten in der Schlusspaarung das Ruder nicht mehr herumreißen, zumal dort der beste Gästespieler an die Bahn ging. „Ein bisschen ärgerlich“, beschrieb Sportwart Hans-Jürgen Armbrust das Ergebnis. „Da müssen wir in Zukunft etwas cleverer spielen, um gegen Spitzenmannschaften solche Möglichkeiten nicht liegen zu lassen.“

Zweite Mannschaft siegt

In der Gemischten 100er-Liga überzeugte Haßloch 2 zu Hause. Ralf Litzel (453), Frank Löwer (452), Hans-Jürgen Armbrust (422) und Eddy Philipp (461) fuhren am Ende einen ungefährdeten 1788:1630-Sieg gegen den KSV Kuhardt 3 ein.

Die deutlich schwierigere Aufgabe hatte Haßloch 3 auf der schwierigen Bahnanlage in Pfeddersheim. Mit 1622:1521 Kegel fiel dort das Ergebnis sehr deutlich zu Ungunsten der Gäste von der TSG Haßloch aus. Es spielten Renate Armbrust (411), Gregor Kegel (366), Nicole Frisch (385) und Justin Reiser (359).

Am nächsten Wochenende müssen ausnahmsweise mal alle Mannschaften antreten, was allerdings auch zu Personalproblemen führen könnte, da das Team derzeit doch einige Ausfälle verzeichnet. Haßloch 1 empfängt zu Hause Tabellenführer KF Sembach und könnte mit einem Sieg Tabellenplatz 2 wiedererobern.