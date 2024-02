Am Aschermittwoch hat die jährliche Misereor „Solibrot“-Aktion begonnen, um die sich in Neustadt der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) St. Pius kümmert. Unterstützt wird die Aktion laut KDFB von der Bäckerei Liebenstein. Mit dabei sind demnach auch das Krankenhaus-Café sowie der Obst- und Geflügelhof Becker in der Speyerdorfer Straße und in der Verkaufsstelle „Unsere kleine Farm“. Dort stehen jeweils Spendenkassen bereit. Die Aktion läuft bereits seit 2013 in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag und ist eine große Solidaritätsaktion zugunsten von Frauen und Kindern.

In diesem Jahr wird der KDFB Diözesanverband Speyer, zu dem der Zweigverein St. Pius gehört, ein Projekt in Kambodscha unterstützen, das den Titel „Mitten im Leben: Kinder und Jugendliche mit Behinderung. “ trägt.

44 Jahre nach dem Schreckensregime der roten Khmer ist Kambodscha immer noch ein gezeichnetes Land. Eine ganze Generation hat keine Schulbildung. Kinder mit Behinderung werden als Strafe verstanden und aus Scham oft versteckt. Laut KDFB sind die Spenden sowie der Erlös der Solibrote dazu gedacht, „dass diese Kinder Mensch sein dürfen, dass sie lernen, sich entwickeln und in der Gesellschaft akzeptiert werden“.