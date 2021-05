Jochen Schmidt kümmert sich um die Bewohner der Obdachlosen-Unterkünfte. Der 49-Jährige ist der Ansprechpartner vor Ort. Er sorgt beispielsweise dafür, dass die Wohnungen in einem vernünftigen Zustand sind – und alle die Spielregeln einhalten.

Die bei der Abteilung Soziale Hilfen der Stadtverwaltung neu eingerichtete Stelle für die soziale Betreuung von Obdachlosen habe ihn interessiert, erzählt Jochen Schmidt, der seit November vor allem für die Obdachlosen-Unterkünfte in der Kurt-Schumacher-Straße zuständig ist. Schmidt sei genau der richtige Mann für diese Stelle, sagt Andreas Mertel-Rau, Leiter der Abteilung Soziale Hilfen.

Alf Bettinger, der Leiter des Fachbereichs Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste war und nun den Fachbereich Familie, Jugend und Soziales leitet, wusste, dass Schmidt „der richtige Mann ist“. Schmidt war 20 Jahre als Vollzugsbeamter beim Ordnungsamt tätig. „Da hatte ich viel mit Obdachlosen zu tun, ich hatte immer einen guten Draht zu den Leuten“, erzählt Schmidt. Der 49-Jährige kenne sich in Neustadt gut aus, habe viele Kontakte, könne gut mit Menschen umgehen, nennt Mertel-Rau einige weitere Qualitäten seines Mitarbeiters.

Er habe gern mit Menschen zu tun, sagt Schmidt. In der Zeit als Vollzugsbeamter habe er manchmal gedacht, dass es gut wäre, wenn sich jemand um die Menschen kümmern würde, die in die Obdachlosenunterkünfte eingewiesen werden. Zudem habe er nach 20 Jahren gern eine neue Aufgabe übernehmen wollen und nicht zuletzt seien ihm die sehr unregelmäßigen Dienstzeiten im Vollzugsdienst langsam etwas zu anstrengend geworden, berichtet Schmidt, der gelernter Koch ist, Zeitsoldat war und dann Justizvollzugsbeamter im Gefängnis in Frankenthal.

Für Impfung angemeldet

Bisher seien die Leute vom Ordnungsamt in die Wohnungen eingewiesen worden und die Vollzugsbeamten seien zu Kontrollen gekommen, so Mertel-Rau. „Aber es gab keinen Ansprechpartner und es war niemand da, wenn es Probleme gab“, sagt Mertel-Rau. Diese Kontaktperson sei jetzt Schmidt.

Die Belegung der Zimmer in den beiden Wohnungen für Männer und der Wohnung für Frauen, nennt Schmidt als einen Punkt, wo er einiges tun könne, um Probleme zu vermeiden. Bisher seien die Leute der Reihe nach in die Zimmer eingewiesen worden. Es sei immer wieder vorgekommen, dass zwei Personen gemeinsam in einem Zimmer oder in einer Wohnung lebten, die nicht miteinander klarkamen. Hier könne er ausgleichen, da er regelmäßig in die Wohnungen komme und die Leute kenne. Schmidt erzählt, dass eine der beiden Männerwohnungen in der Regel sauberer sei als die andere. Vor kurzem habe er einen jungen Mann, der sich in der weniger ordentlichen Wohnung sehr unwohl gefühlt habe, in ein Zimmer in die andere Wohnung verlegt. Seitdem habe sich der Mann sehr positiv entwickelt.

Er kümmere sich darum, dass die Bewohner notwendige Behördengänge erledigen, Formulare ausfüllen und ähnliches, beschreibt Schmidt einen weiteren Bereich seiner Arbeit. „Ich habe alle für die Corona-Impfung angemeldet und dafür gesorgt, dass sie die Termine einhalten“, nennt Schmidt ein Beispiel. In Zukunft wolle er auch Kontakte, etwa zu Suchtberatungen, vermitteln.

Vorratslager angelegt

Bisher sei keiner so richtig dafür zuständig gewesen für Reparaturen zu sorgen, deshalb sei manchmal lange nichts geschehen. „Wenn etwas kaputt ist, rufe ich bei der Wohnungsbaugesellschaft an und dann wird das gleich gemacht“, erzählt Schmidt. Es sei ihm auch gelungen, die Bewohner dazu zu motivieren, selbst etwas zu tun. „Ein Zimmer war total vermüllt und konnte deshalb nicht mehr genutzt werden, wir haben es gemeinsam ausgeräumt und frisch gestrichen“, erzählt Schmidt. Und er habe ein kleines Vorratslager angelegt, etwa mit Bettwäsche und anderen Dingen, die immer mal kurzfristig benötigt würden. Er habe noch weitere Pläne zur Verbesserung der Wohnungen. In die Wohnung der Frauen gehe er nicht, betont Schmidt. Aber die Bewohnerinnen kennen ihn und wissen, dass sie sich bei Fragen oder Problemen an ihn wenden können.

Ansprechpartner ist Schmidt auch für die anderen Bewohner der Kurt-Schumacher-Straße, wenn es Probleme mit den Leuten in den Obdachlosenwohnungen gibt oder damit diese Probleme erst gar nicht aufkommen.

Weitere Ideen

„Es hat sich schon einiges gebessert und es gibt von allen Seiten positive Reaktionen“, sagt Mertel-Rau. Obwohl Schmidt erst seit März im Dienst ist, denn zuvor war der Vater eines neunjährigen Sohnes und einer zweijährigen Tochter in Elternzeit. Für die weitere Arbeit gebe es noch einige Ideen, doch wegen der Pandemie sei nicht alles möglich, so Schmidt und Mertel-Rau.

Schmidt ist zwar vor allem für die Obdachlosen-Wohnungen zuständig, doch bei Bedarf werde er sich auch um andere Obdachlose in der Stadt kümmern. Außerdem hat er eine weitere Aufgabe bei der Abteilung Soziale Hilfen. Der Kampf- und Kraftsportler begleitet Kollegen zu Terminen, bei denen es Probleme geben könnte.