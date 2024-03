Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von außen ist das Gebäude unscheinbar: der „Saal Löwer“ der Bürgerstiftung in der Langgasse 66 zu Haßloch. Er war jedoch an diesem Samstag erneut Schauplatz eines Jazz-Highlights. Diesmal stellte der in Kißlegg bei Ravensburg lebende Bandleader, Impresario und Pianist Lothar Kraft gemeinsam mit Bassist Andreas „Mini“ Schultz drei Ausnahmemusiker aus Frankreich vor.

Jazz in Haßloch, in der Alten Brauerei Löwer, ist noch neu, erfahren die Besucher im ausverkauften Saal zur Begrüßung, aber er soll fest etabliert