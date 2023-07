Für den Herbst plant die Firma Vulcan Energie seismologische Messungen in der Vorderpfalz, um den Untergrund auf Thermalwasser und darin vorkommendes Lithium zu untersuchen. Auch in Meckenheim kommt die Rütteltechnik zum Einsatz.

Weil Meckenheim im 420 Quadratkilometer großen Messgebiet liegt, wurde das Thema in der Ratssitzung behandelt. „Kommunen können es grundsätzlich nicht ablehnen“, stellte Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) die rechtliche Situation dar. Vorgesehen seien Messungen mit 3D-Seismik in vier bis fünf Kilometern Tiefe. Zum Einsatz kommen Vibro-Trucks mit einer tonnenschweren Rüttelplatte im Unterbau, die alle 20 Meter messen. Pro Ort würden ein bis zwei Tage für die Untersuchungen veranschlagt. Nach der Auswertung der Ergebnisse sollen die optimalen Standorte für die Gewinnung von Lithium und Wärme bestimmt werden.

Positiv hätten sich schon der Stadtrat Deidesheim und der Gemeinderat Niederkirchen geäußert. Vulcan plane einen zentralen Infostand in der VG. Laut Ortsbürgermeisterin Julia Kren werden Termine für Infoveranstaltungen des Unternehmens in Insheim an die Räte verschickt.