Die Ortsgemeinde Frankeneck müsse einem Vertrag mit dem Land über eine „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ zustimmen, eine andere Möglichkeit gebe es nicht. Darüber waren sich die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Donnerstag einig.

Die Gemeinde bekommt vom Land etwa 1,5 Millionen Euro überwiesen, wird aber weiterhin weitaus höhere Schulden haben. Entscheidend für die Höhe des Betrags, den eine Gemeinde