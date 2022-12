Bei der Bürgerworkshop-Serie zur Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts hat die Stadt nun auch die letzten beiden Termine festgelegt. Laut Mitteilung der Verwaltung ist der Workshop für den Bereich Königsbach/Gimmeldingen am Montag, 16. Januar, um 18 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen. Für den Bereich Mußbach/Gimmeldingen findet der Workshop dann zum Abschluss der Reihe am Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen statt. Für die Bewohner der Kernstadt ist das Treffen heute, 18 Uhr, im Ratsaal. Am Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept wird seit Sommer gearbeitet. Die Stadt hat damit das Neustadter Ingenieurbüro IPR Consult beauftragt. In ersten Schritten wurden Daten ausgewertet und bei Ortsbegehungen mit Bürgern weitere Informationen gesammelt. Über den aktuellen Zwischenstand wird bei den Bürgerworkshops informiert. Außerdem sollen weitere Aspekte diskutiert werden. Das Konzept soll bis Sommer 2023 fertig sein. Infos unter www.neustadt.eu/hochwasser.