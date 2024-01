Auch wenn Neustadt keine Großstadt ist: In der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des Marienhaus Klinikums Hetzelstift herrscht gerade an den Wochenenden Hochbetrieb. Wie der Alltag in den Schock-, Isolations- und Behandlungsräumen aussieht, zeigt die Sendung „Notaufnahme: Samstagnacht“ auf dem Spartensender DMAX. Ein Kamerateam hat die Neustadter Ärzte und Pflegekräfte in der ZNA eine Nacht lang begleitet. Die Sendung wird 22. Februar und 14. März um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Danach ist sie weiter im Internet unter www.dmax.de/sendungen/notaufnahme-samstagnacht zu finden.

Wie es in der Notaufnahme des Hetzelstifts an Weihnachten zugeht, lesen Sie hier: Nichts für schwache Nerven: An Weihnachten in der Notaufnahme