Im Marienhaus Klinikum Hetzelstift sollen bald wieder Patientenbesuche möglich sein. Darüber hat die Marienhaus-Gruppe am Freitag informiert. Man erarbeite nun für alle zwölf Kliniken der Gruppe entsprechende Konzepte, heißt es in der Mitteilung. Eine Sprecherin des Neustadter Hetzelstifts sagte am Freitag auf Nachfrage, dass im Haus nun die Voraussetzungen für Besuche geschaffen würden. Dafür seien „ein paar Umstellungen“ nötig. Daher könne sie noch nicht sagen, ab welchem Tag genau wieder Patienten besucht werden können, die momentan im Krankenhaus behandelt werden. „Wir sind dran“, versicherte die Sprecherin. Für Besucher gilt dann: Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss vor dem Besuch einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Alle Besucher müssen sich laut Klinikleitung außerdem registrieren. Um den Ablauf so einfach wie möglich zu handhaben, wird die Marienhaus-Gruppe hierfür eine kostenfreie und datenschutzrechtlich geprüfte App nutzen.