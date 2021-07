Im Helmbachweiher bei Elmstein darf wieder gebadet werden. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat am Mittwoch die seit Freitag geltende Sperrung aufgehoben. Bei einer mikrobiologischen Untersuchung war eine hohe Belastung mit E-Coli-Bakterien festgestellt worden. Am Montag wurden erneut Wasserproben genommen. Nach Angaben des Gesundheitsamts liegen die Werte wieder weit unter dem Grenzwert, sodass keine potentielle Gesundheitsgefährdung mehr besteht. „Die Keime kommen natürlich vor. Möglicherweise sind sie durch die starken Regenfälle in den See gelangt“, sagt der für das Gesundheitsamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD). Es habe sich bestätigt, dass die Belastung nur eine Momentaufnahme gewesen sei und auf natürliche Weise wieder zurückgehe. Auch weiterhin werden alle vier Wochen Wasserproben genommen und untersucht. Die Kreisverwaltung bittet darum, die Enten am See nicht zu füttern und nach dem Besuch den kompletten Müll wieder mitzunehmen, um das Risiko für Verunreinigungen gering zu halten. Die Warnschilder zum Badeverbot werden im Laufe des Mittwochs wieder entfernt.