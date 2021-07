(aktualisiert: 14.30 Uhr) Baden im Helmbachweiher bei Elmstein ist seit Freitag verboten. Das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim hat bei einer mikrobiologischen Untersuchung eine hohe Belastung mit E-Coli-Bakterien festgestellt. Der Grenzwert von 1800 Bakterien in 100 Millilitern Wasser sei deutlich überschritten worden. Die Kreisverwaltung hat den Weiher daher am Freitag umgehend gesperrt, als das Probenergebnis vorlag. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte Kreis-Sprecherin Sina Müller mit, die Belastung sei bei einer der alle vier Wochen stattfindenden Untersuchungen festgestellt worden. E-Coli-Bakterien sind potenziell gesundheitsgefährdend. Die natürlich vorkommenden Keime könnten durch die verstärkten Regenfälle ins Gewässer gelangt sein, vermutet die Kreisverwaltung. Eine Ursache könnte der Kot von Enten sein, die sich häufig am Ufer aufhalten. Silke Basenach, Leiterin des Gesundheitsamts, hat für Montag, 19. Juli, eine neue Probenentnahme und eine weitere Untersuchung angekündigt. Das am Mittwoch vorliegende Ergebnis werde zeigen, ob weitere Maßnahmen nötig sind. Basenach betont, dass es keinen Grund zu Panik gebe. Wegen des schlechten Wetters der vergangenen Tage hätten sich vermutlich keine Badegäste am Weiher aufgehalten. Sollte jemand in den vergangenen Tagen dort gebadet haben, wird gebeten, das Gesundheitsamt zu kontaktieren: gesundheitsamt-neustadt@kreis-bad-duerkheim.de. Die Behörde wird sich dann schnell melden.