Ein Bein stemmt der Handballer in den Boden, mit dem Wurfarm holt er weit aus, den Blick hat er auf ein imaginäres Tor gerichtet: Gleich wird der Ball im Netz zappeln. Eine in Bronze gegossene Erinnerung an die ruhmreiche Handballgeschichte Haßlochs steht seit Dienstag auf dem Jahnplatz. Schaulustige verfolgten die Aufstellung des Handballerdenkmals. Und fragten sich: Warum steht die Figur nicht andersherum? Und warum ist der Mann Linkshänder?

Rechtzeitig vor dem 50. Jahrestag eines der größten Triumphe der Haßlocher Sportgeschichte steht das Handballerdenkmal nun an der Einfahrt von der Schillerstraße auf den Jahnplatz