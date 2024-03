Das Hambacher Schloss ist am Donnerstag, 21. März, wieder Schauplatz einer bedeutenden Kulturpreisverleihung: Die deutsch-amerikanische Illustratorin und Autorin Nora Krug wird dann mit dem Gerty-Spies-Literaturpreis der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet.

Die 1977 in Karlsruhe geborene und heute im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebende und arbeitende Künstlerin erhält die Auszeichnung insbesondere für ihr Werk „Heimat. Ein deutsches Familienalbum“, in dem sie die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus sehr persönlich in Form einer Graphic Novel darstellte und das in vielen Bundesländern heute Schullektüre ist. Nora Krug habe die Jury durch die Verbindung von grafischer Innovation mit Geschichte und Politik beeindruckt, erklärte Bernhard Kukatzki, der Direktor der Landeszentrale. Krug studierte in Liverpool, Berlin und New York. Ihre Zeichnungen und Bildergeschichten erscheinen unter anderem in der „New York Times“, dem „Guardian“ und „Le Monde diplomatique“. Sie ist Professorin an der „Parsons School of Design“ in New York. Ihr neuestes Buch „Im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg“ erschien im Februar auf Deutsch.

Der mit 5000 Euro dotierte und erstmals 1996 vergebene Preis ist nach der 1897 in Trier geborenen und 1997 in München verstorbenen Schriftstellerin Gerty Spies benannt, die als Holocaust-Überlebende mit ihren Gedichten und Erzählungen gegen das Vergessen kämpfte. Bisherige Preisträger waren unter anderem Milo Rau, Ralf Rothman, Ulrich Peltzer, Ursula Krechel, Navid Kermani, Eva Menasse und Juli Zeh. Die Preisverleihung beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. Die Laudatio hält Jury-Mitglied Anja Ohmer, Professorin für Darstellende Künste in Landau. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Cellistin Katja Zakotnik. Die Verleihung ist öffentlich. Anmeldung unter anmeldung@lpb.rlp.de.