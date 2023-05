Die Telekom und die Deutsche Glasfaser planen weitere Projekte für Glasfaseranschlüsse in Neustadt und bieten dazu nun Informationsveranstaltungen für Bürger an. Die Telekom will für entsprechende Anschlüsse in der Innenstadt sorgen. Bonny Ottinger, Regiomanagerin der Telekom, stellt das Ausbaugebiet vor und erklärt, wie der neue Anschluss ins Haus kommt. Informiert wird am Montag ab 19 Uhr. Den Einwahllink zur Online-Veranstaltung finden Interessierte unter www.telekom.de/glasfaser-events. Laut Mitteilung wird der Vortrag aufgezeichnet und kann auch später noch im Archiv der Website aufgerufen werden. Die Deutsche Glasfaser plant derweil schnelle Internetverbindungen für Diedesfeld, Geinsheim und Duttweiler. Es werden dem Unternehmen zufolge drei Veranstaltungen in den Weindörfern angeboten: Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, Festhalle Diedesfeld; Donnerstag, 25. Mai, Festhalle Duttweiler und Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr, Festhalle Geinsheim. Philipp Oremek, Projektmanager Bauvermarktung von Deutsche Glasfaser, sagt, dass die Bürger jeweils erklärt bekommen, wie die Hausanschlüsse erfolgen sollen.