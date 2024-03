Der Protestantische Kirchenbezirk Neustadt lädt am Dienstag, 19. März , um 19.30 Uhr zu einem „Gespräch am Abend“ ins Casimirianum ein. Diesmal geht es um die Frage: „Kirchensteuer auf dem Prüfstand – Ist die Kirchensteuer noch zeitgemäß?“ Immer wieder gibt es Kritik an der modernen Kirchensteuer. Wofür wird der Beitrag, der jeden Monat von Lohn oder Gehalt einbehalten wird, wenn man Mitglied in der Kirche ist, eigentlich verwendet? Die Finanzdezernentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Oberkirchenräten Karin Kessel aus Speyer, wird bei der Diskussionsrunde dazu Rede und Antwort stehen. Der Eintritt ist frei. Fragen vorab beantwortet Martina Horak-Werz unter Telefon 06321 398934 oder per E-Mail an martina.horak-werz@evkirchepfalz.de.