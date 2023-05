Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Streit zwischen Stadt und Gerst Recycling hat das Oberlandesgericht in Zweibrücken entschieden: Das Abfallwirtschaftszentrum in der Branchweilerhofstraße muss geräumt werden. Nun stehen wieder Gespräche an. Zu klären ist unter anderem, wann das Gelände frei wird.

Der Streit zwischen Stadtverwaltung und Gerst Recycling wegen des Abfallwirtschaftszentrums (AWZ) beschäftigt schon seit Jahren die Juristen. Nun scheint ein vorläufiges Ende gefunden.