Über 140 Interessierte nutzten nach Angaben der Veranstalter am Samstag die Gelegenheit, um sich vor Ort über die geplante Geothermieanlage und Lithiumfabrik zwischen Geinsheim und Fronmühle zu informieren. Eingeladen hatte die Bürgerinitiative gegen tiefe Geothermie in Geinsheim (BIGG), die das Gelände von 80.000 Quadratmetern mit Flatterband abgesteckt hatte. Ariane Stachowsky vom Vorstand der Bürgerinitiative informierte über die laut BIGG bestehenden Risiken, den Flächenverbrauch und die Auswirkungen der geplanten Anlage auf die Naturschutzgebiete. Die Online-Petition zur Verhinderung der Geothermieanlage hat laut BIGG inzwischen 700 Unterschriften, nach der Veranstaltung am Samstag seien 100 neue dazu gekommen.