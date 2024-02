Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gemeinsam zu Olympia: Der Traum der Turngeschwister aus Niederkirchen lebt. Gabriel Eichhorn befindet sich mit seinen Erfolgen in den Spuren von Schwester Elisabeth Seitz. Bis Paris ist es für beide aber noch ein weiter Weg.

An diesem Mittwochnachmittag hat Gabriel Eichhorn endlich mal wieder Zeit für sich. Der Haushalt in seiner neuen Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim will gemacht werden, auch einkaufen muss