Die Zweite Frauen-Fußball-Bundesliga Süd präsentiert sich nach dem dritten Rückrundenspieltag als Drei-Klassen-Gesellschaft. An der Spitze befindet sich der 1. FC Köln. Beim Tabellenzweiten beginnt schon die Abstiegszone. Der 1. FFC Niederkirchen ist abgeschlagenes Schlusslicht.

In seinem zweiten von drei Heimspielen in Folge trifft der 1. FFC Niederkirchen am Sonntag, 14 Uhr, auf den 1. FC Saarbrücken. Neben Silvana Arcangioli, Kristin Götz und Laura Schmahl