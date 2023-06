Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Niemand weiß, wie lange der Fußball-Spielbetrieb noch ruhen muss. Auch nicht die Spieler des SV Geinsheim, die in der Landesliga Ost, Staffel Süd, den letzten Platz einnehmen. Training mit der Mannschaft ist in der Corona-Pandemie nicht erlaubt. So hielten sich die Geinsheimer zuletzt jeder für sich alleine fit. Mit ganz verschiedenen Herausforderungen, die von Woche zu Woche gewechselt haben.

„Wir hatten schon bis Ende November Challenges, also Herausforderungen“, erzählt der Geinsheimer Cotrainer Christoph Appel. Trainer Rudi Brendel habe beispielsweise angeordnet,