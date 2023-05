Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohl alle fiebern dem Anstoß am Dienstagabend bei der Fußball-EM entgegen, wenn England im Achtelfinale gegen Deutschland spielt. Nicht irgendwo, sondern in Wembley. „We call it a Klassiker“, hat einst Franz Beckenbauer englischen Journalisten erklärt. Auch ein RHEINPFALZ-Mitarbeiter war schon bei Spielen am legendären Ort.

Wenn am Dienstagabend im Londoner Wembley-Stadion das Achtelfinalspiel zwischen England und Deutschland angepfiffen wird, werden bei allen älteren Fußball-Fans sicherlich Erinnerungen