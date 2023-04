Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da der FC 23 Hambach seine Fußball-B-Junioren aus der Landesliga zurückgezogen hat und diese künftig als Neunerteam in der Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt antreten lässt, sind in der Saison 2021/2022 von den Vereinen aus der Region nur die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch und der TSV Königsbach in den Junioren-Landesligen vertreten. Jedoch jeweils von den A- bis D-Junioren.

Der A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz gehören nur noch 13 Teams an. Der ASV Lug/Schwanheim hat seine Mannschaft abgemeldet und ist mit dem Verbandsligisten SC Hauenstein eine Spielgemeinschaft