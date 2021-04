Gelingt es dem 1. FFC Niederkirchen nicht, in der Defensive konzentrierter zu sein, wird es ganz schwer, die Klasse zu halten. Im Aufsteigerduell am ersten Spieltag der Zweiten Frauenfußball-Bundesliga Süd sorgten haarsträubender Abwehrfehler für die 1:3 (1:2)-Niederlage gegen den FC Würzburger Kickers.

Viel Prominenz war unter den 180 Zuschauern. Sowohl DFB-Vizepräsident Dr. Hans-Dieter Drewitz, Kreisvorsitzender Klaus Karl als auch Verbandsschiedsrichterlehrwart Torsten Braun ließen sich das erste höherklassige Frauenfußballspiel in Niederkirchen nach über einem halben Jahr nicht entgehen. Hintergrund dafür war, dass Niederkirchens Silvana Arcangioli vor dem Anpfiff für ihr Engagement den Ehrenamtspreis erhielt.

Nach dem Anpfiff dauerte es nicht einmal zwei Minuten, bis sie den ersten Gegentreffer des FFC in dieser Saison sahen. Nach einem Eckball von rechts flog Niederkirchens Torfrau Alina Kraus am Ball vorbei, wodurch Maria Ansmann mühelos per Kopfball zur 1:0-Gästeführung traf. Sechs Minuten später verhinderte Kraus mit einer tollen Reaktion das 0:2.

Arcangioli trifft zum 1:1

Auch die Würzburger Abwehr erwies sich nicht als sattelfest. In der zehnten Minute missglückte Daniela Hofmann ein Rückpass zu Torfrau Lara Wagner völlig, so dass Silvana Arcangioli an den Ball kam und sich diese Chance zum 1:1-Ausgleich nicht entgehen ließ. Danach sahen die Zuschauer ein lange ausgeglichenes Spiel ohne nennenswerte Torchancen. Sieben Minute vor der Pause verlor jedoch Natalie Klupp gegen Medina Desic ein Kopfballduell, und die montenegrinische Nationalspielerin überwand daraufhin die weit vor ihrem Tor stehende Alina Kraus per Heber zur Würzburger 2:1-Halbzeitführung.

Nach der Pause nahm das Spielniveau mit zunehmender Spieldauer ab. Vor allem nachdem Desic zum 3:1 für die Gäste aus Mainfranken getroffen hatte. Dabei machte die Niederkirchener Defensive erneut keine gute Figur, denn nach Ansmanns Freistoßvorlage fühlte sich niemand für Desic zuständig (63.).

Was beim FFC gestern Nachmittag am besten funktionierte, war die Umsetzung des Hygienekonzepts. Geschäftsführerin Anja Marx kümmerte sich selbst um die Einhaltung der Abstandsregeln. Markierungen auf der Tribüne halfen dabei. Für die anderen Vereine aus unserer Region setzte der Verein zumindest in dieser Hinsicht Maßstäbe.

So spielten sie

1. FFC Niederkirchen: Kraus - Jüllich, Klupp, Mackert, Schmahl - Parsons (58. Fend), Baumann (58. Kuru), Mößner, Arcangioli - Götz (69. Behrend), Stulin

Tore: 0:1 Ansmann (2.), 1:1 Arcangioli (10.), 1:2 Desic (36.), 1:3 Desic (62.) - Gelbe Karten: Mößner, Behrend - Beste Spielerinnen: Arcangioli - Ansmann, Desic - Zuschauer: 180 - Schiedsrichterin: Reßler (Mannheim).