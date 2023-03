Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie die meisten Fußballplätze in der Region präsentiert sich auch der Naturrasenplatz der TSG Deidesheim in einem hervorragenden Zustand. Die Corona-bedingt lange Spielpause ist von allen Vereinen dazu genutzt worden, ihre Sportanlagen zu sanieren. Für die E-Junioren der neu formierten Jugendspielgemeinschaft (JSG) Mittelhaardt, die sich jetzt zur ersten Trainingseinheit eingefunden hat, boten sich so beste Voraussetzungen für einen gelungenen Auftakt. In Deidesheim begann damit eine neue Fußballepoche.

Wie wir bereits berichtet haben, wird der JFV FC Mittelhaardt nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen, da die TSG Deidesheim ab sofort eigene Wege geht. Sebastian Putsche, neuer Deidesheimer