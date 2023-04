Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die TSG Deidesheim darf zurzeit sehr stolz sein. Als Tabellenführer erwartet sie am Freitag, 19.30 Uhr, am fünften Spieltag der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, mit weißer Weste die SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld. Und die Infrastruktur der Deidesheimer Sportanlage hat sich seit einem Jahr so rasant wie keine andere in der näheren Umgebung verändert. Bald wird die TSG außerdem noch Bouleplätze anlegen.

Die bisherigen Bauarbeiten haben viele ehrenamtliche Helfer übernommen. Einer von ihnen ist Frank Offenbach. „Während der Kunstrasenplatz und die Club-Lounge gebaut