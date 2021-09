Wenn am Donnerstag, 9. September, in Kaiserslautern der Gewinner oder die Gewinnerin des mit 10.000 Euro dotierten Pfalzpreis für Bildende Kunst in der Sparte Plastik bekannt gegeben wird, wird auch die Deidesheimer Keramikkünstlerin Friederike Zeit mit großer Spannung auf das Ergebnis blicken – denn sie ist eine von 29 Künstlerinnen und Künstlern, die sich um den vom Bezirksverband Pfalz vergebenen Preis beworben haben und die einzige aus unserer Region. Zeit hat ihre im vergangenen Jahr entstandene Arbeit „Secret Code“, eine Serie aus 17 schwarzgrün glasierten Tonobjekten, sowie zwei kleinere Werke eingereicht. Alle eingeschickten Werke sind von Samstag an bis 3. Oktober im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern zu sehen. Wenn am heutigen Donnerstag in Kaiserslautern der Gewinner oder die Gewinnerin des mit 10.000 Euro dotierten Pfalzpreis für Bildende Kunst in der Sparte Plastik bekannt gegeben wird, wird auch die Deidesheimer Keramikkünstlerin Friederike Zeit mit großer Spannung auf das Ergebnis blicken – denn sie ist eine von 29 Künstlerinnen und Künstlern, die sich um den vom Bezirksverband Pfalz vergebenen Preis beworben haben und die einzige aus unserer Region. Zeit hat ihre im vergangenen Jahr entstandene Arbeit „Secret Code“, eine Serie aus 17 schwarzgrün glasierten Tonobjekten, sowie zwei kleinere Werke eingereicht. Alle eingeschickten Werke sind von Samstag an bis 3. Oktober im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern zu sehen.