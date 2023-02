Um möglichst viele Neustadter für eine Teilnahme am nächsten Klimastreik am Freitag, 3. März, 17 Uhr, auf dem Marktplatz zu begeistern, hat die Neustadter Fridays-for-Future- Ortsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Künstler Steffen Boiselle einen Cartoon entworfen. Zu sehen sind die Werke seit Freitagnachmittag im Velo-Veritas-Fahrradladen sowie in einem Leerstand in der oberen Hauptstraße. Ein drittes Plakat solle durch die Schulen wandern, sagen Greta Alberti und Hanna Fuhrbach von Fridays for Future. Mit dem Cartoon solle gezeigt werden, dass der Klimawandel auch in der Region ein Thema sei, „wenn eben die Weinreben vertrocknen“. Außerdem soll das Motiv mit Pfälzer for Future und der Sorge um die Schorle auch für etwas Humor sorgen. „Und damit symbolisieren wir: Wir Pfälzer halten zusammen.“