Die Abteilung Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage (IAE) der TuS Lachen-Speyerdorf sucht Bewerber für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder das freiwillige soziale Jahr (FSJ). Wie der Verein mitteilt, kann mit BFD oder FSJ im Prinzip zu jeder Zeit begonnen werden. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen und eine Übungsleiter-Lizenz sowie die Berufsorientierung stehen im Mittelpunkt. Die Inklusiven Abenteuer und Erlebnissporttage sind eine neue Abteilung in dem seit 1910 bestehenden Lachen-Speyerdorfer Verein. „Wir setzen uns ein für eine bunte Gemeinschaft und versuchen, so vielen wie möglich einen Zugang zu unseren Angeboten zu ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung. Die Abteilung veranstaltet mehrmals pro Jahr Projekte und Aktionen – hinzu kommt das reguläre Sportangebot. Zum Angebot zählen Stehpaddeln, ein Seilparcours und eine Boulderwand. Neu hinzu kommen soll bald Trampolinturnen. Die Engagierten von BFD oder FSJ sollen in alle Projekte und Kurse eingebunden werden und auch die Betreuung übernehmen. Weitere Informationen gibt es direkt beim Verein: per E-Mail an abenteuer@tus1910 oder unter Telefon 06327 5068951.