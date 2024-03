Vor 20 Jahren in St. Martin als Pendant zum Herrenweinabend begründet und seither unter Leitung von Judith Ziegler-Schwaab, hat sich der „Frauenweinabend am Weltfrauentag“ als das Jahrestreffen der Pfälzer Weinschwestern etabliert. Zum Motto „Wo sich Wald und Wein umarmen“ gab es wieder den bewährten Mix von Information und Unterhaltung im St. Martiner Castell, dazu ein festliches Weinmenü. In den Interviews ging es um Waldbaden, Jagd und Wildhege, um Neues von der Pfälzer Weinfront und kreativen Wein- und Jagdschmuck.

Begeistert gefeiert und verkostet mit „turn on, tune in, drop out“ wurde der Frauenwein des Jahres, ein Vertreter der heute seltenen blumig-würzigen Bukettrebsorte Morio Muskat. Ziegler-Schwaab stellte den „einstigen Popstar unter den Weinen“, der mit der Flowerpower-Ära kam und ging, in Bezug zu jener poppig-bunten Zeit. Für den Sound jener Jahre sorgte Haardt-Rocksänger Ede Eber-Huber unter anderem mit Songs von Bob Dylan. „Born to be wild“, die kultige Hymne der Hippies, riss zu Beifallstürmen hin.

Am Ende stand der anhaltend dankbare Applaus für Judith Ziegler-Schwaab, die nach 20 Jahren die Leitung der Veranstaltungsreihe an Karin Eymael übergibt. Die Diplom-Önologin und Chefredakteurin vom Fachmagazin „Der deutsche Weinbau“ ist die Tochter einer St. Martiner Mutter. Sie führt, unterstützt dabei vor Ort von Carmen Ziegler, den Frauenabend am Weltfrauentag in St. Martin weiter.