Das Frauenteam des VfL Duttweiler hat als Oberliga-Aufsteiger nur zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. In der Partie VfL gegen Zellertal haben beide Teams die gleiche Idee.

Wie sich ein Aufsteiger in eine neue Spielklasse nach dem Aufstieg einfügen kann, das zeigt der VfL Duttweiler in diesem Jahr. Mit dem zweiten Rang nach Abschluss der Vorrunde ist die Frauenmannschaft in der Tischtennis-Oberliga Südwest bestens angekommen. Zum Rückrundenabschluss gab es in eigener Halle einen 6:4-Sieg gegen den früheren Zweitligisten TSG Zellertal.

„Vor Spielbeginn waren wir punktgleich. Wir wussten, dass es ein spannendes und schweres Spiel werden würde“, sagte Duttweilers Paloma Beutler nach der Partie. „Hätten sie komplett gespielt, wäre es natürlich höher ausgegangen. Aber Yulia Andryan hat nur gecoacht“,betonte Zellertals Mannschaftskapitänin Silke Ermel nach der Partie. Denn die frühere armenische Nationalspielerin fehlte weiterhin erkältet, stand ihrer Mannschaft aber mit Ratschlägen zur Seite.

Mit Erfahrung aus der Zweiten Liga

Die Zellertalerinnen hingegen hatten mit Sylke Bayer, die bis vor wenigen Tagen noch in der Reha war, ihren personellen Sorgen etwas Einhalt bieten können, obgleich mit Anneli Heintz weiterhin eine wichtige Spielerin im TSG-Team fehlte. „Ein wirklich guter und sehr erfahrener Gegner“, lobte Beutler den Gegner. Die Akteure der TSG spielten früher, bis auf Ersatzspielerin Aline Müller, allesamt hochklassig, teils sogar in der Zweiten Bundesliga, danach jahrelang in der damals noch drittklassigen Regionalliga. Auch im Seniorenbereich, Christel Diefenbach spielte bereits bei den Senioren 65, hat die Mannschaft aus dem Donnersbergkreis die bundesweit stärksten Spielerinnen in ihren Reihen, die regelmäßig deutsche Meistertitel absahnen. „Weil Yulia Andryan noch erkrankt ist, ist der Sieg umso höher einzuordnen“, sagte die frühere Jugend-Nationalspielerin Paloma Beutler.

Beide Teams hatten die gleiche Idee und setzten ihr etwas schwächere Doppel auf die erste Position. Dennoch gingen die Teams ausgeglichenen, mit 1:1, aus den Doppeln, weil etwas überraschend Diefenbach/Müller gegen Weiß/Ebert siegten. Im Anschluss entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der es bis zum 4:4 nach dem zweiten Saisonremis für den VfL roch. Mit Jacqueline Weiß und Anna-Sophie Ebert war Duttweiler im hinteren Paarkreuz jedoch stark besetzt. Weiß gewann in drei Sätzen gegen die starke Zellertalerin Christel Diefenbach und spielte den Türöffner zum Sieg Duttweilers. Anna-Sophie Ebert vollendete den Erfolg mit einem Dreisatzsieg gegen TSG-Ersatzspielerin Aline Müller.

Zwei Beutler-Siege

Zuvor jedoch hielt die TSG die Partie ausgeglichen. „Ich habe gegen Paloma Beutler knapp verloren. Schade, ich habe im vierten Satz geführt und bringe es nicht zu Ende“, sagte Ermel nach der 1:3-Niederlage gegen die VfL-Spitzenspielerinnen. Im Spitzenpaarkreuz gelangen Beutler zwei Siege. Bruck musste gegen Sylke Bayer und Silke Ermel zwei Niederlagen hinnehmen. Dennoch hat Katharina Bruck mit einer Bilanz von 7:9-Einzelsiegen eine hervorragende erste Halbserie in der Oberliga gespielt.

Bis zum 4:4 hielt Zellertal gut mit. Dann jedoch stachen die VfL-Damen gleich zweimal zu und machten den bereits sechsten Saisonsieg für Duttweiler perfekt. Die Neustadterinnen haben nur zwei Zähler Rückstand auf Tabellenführer SV Windhagen.

So spielten sie

VfL Duttweiler – TSG Zellertal 6:4

Jacqueline Weiß/Anna-Sophie Ebert – Christel Diefenbach/Aline Müller 1:3-Sätze, Paloma Beutler/Katharina Bruck – Sylke Bayer/Silke Ermel 3:0, Beutler – Ermel 3:1, Bruck – Bayer 1:3, Weiß – Müller 3:0, Ebert – Diefenbach – 0:3, Beutler – Bayer 3:0, Bruck – Ermel 1:3, Weiß – Diefenbach 3:0, Ebert – Müller 3:0.