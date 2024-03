Man kann wohl von einer Tradition sprechen: In diesem Jahr findet die Fotobörse zum 75. Mal statt. Die Besucher finden dort alte Kameras, Zubehör und Literatur. Die Aussteller kommen aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. Es ist zu erwarten, dass das Angebot reichhaltiger sein wird als im Vorjahr, teilen die Veranstalter mit.

Freunde der Fotografie können sich den Sonntag über die Zeit an der Weinstraße vertreiben – und zwar bei der Fotobörse in der Stadthalle Wachenheim und im 3F-Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim. Die vom 3F-Museum organisierte Fotobörse, die früher in Forst stattfand, finde nach dem großen Erfolg im Vorjahr zum zweiten Mal in der Stadthalle Wachenheim statt, teilen die Veranstalter mit. Die Stadthalle liegt in der Ortsmitte in der Bahnhofstraße 20. Parkmöglichkeiten gibt es an der Halle und am Bahnhof. Geöffnet ist die Fotobörse am Sonntag, 17. März, von 10 bis 15 Uhr. Parallel dazu ist das 3F-Museum in der Deidesheimer Stadtmitte (Weinstraße 33, gegenüber dem alten Rathaus) an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr offen; die Eintrittskarten der Fotobörse gelten auch für den Museumsbesuch. Weitere Informationen gibt es donnerstags, samstags und sonntags unter Telefon 06326 6568 oder auf der Webseite des 3F-Museums unter https://3F-museum.de.