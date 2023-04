Um als Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen in der Disziplin Schwimmen dabei sein zu können, bietet der Sportbund Pfalz am 29. April, 9 bis 13 Uhr, im Clubhaus des SSC Landau eine Fortbildung an.

Das Deutsche Sportabzeichen als höchste Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes außerhalb des Wettkampfsports werde als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen, informiert der Sportbund Pfalz. Sportabzeichen-Prüfer hätten die verantwortungsvolle Aufgabe, die Leistungen der Sportabzeichen-Absolventen abzunehmen. Voraussetzung hierfür sei ein gültiger Prüfausweis.

In Folge des bundesweit neu entwickelten Aus- und Fortbildungskonzeptes für bereits lizenzierte Prüfer bietet der Sportbund Pfalz eine spezielle Fortbildung „Schwimmen“ an. Schwerpunkt sind neben dem Vermitteln der Zieldisziplinen auch das hinführende, methodisch vielfältige Training, neue Impulse und relevante Sicherheitsaspekte. Mit der Auffrischung beziehungsweise dem Erlernen der Kenntnisse erhalten die Prüfer die Prüfberechtigung fürs Schwimmen. Referent ist Hendrik Pfaff, lizenzierter Schwimmtrainer im SSC Landau.

Wer das Sportabzeichen erlangen möchte, muss als Erwachsener alle fünf Jahre 800 Meter (18 bis 49 Jahre, 400 Meter (50 bis 74 Jahre) oder 200 Meter (75 bis über 90 Jahre) je nach Alter in einer Mindestzeit absolvieren. Damit wird die Ausdauer überprüft. Kinder beweisen ihre Schwimmfertigkeit über 200 Meter (sechs bis elf Jahre) sowie 400 Meter (zwölf bis 17 Jahre). Außerdem schwimmen sie 25 Meter auf Zeit.

Kontakt

Anmeldeschluss: 22. April;