„Eingesperrt wie in einem großen Käfig“: So fühlte sich ein 22-Jähriger in der DDR Anfang der 1960er-Jahre. Wie er dem Regime entkam, seine große Liebe traf und in Haßloch eine neue Heimat fand.

„Unser Elvis Presley“, sagt Karin Mertens*, während sie ein Foto in der Hand hält. Darauf blickt ein junger Mann in Ausgehuniform in die Kamera. „Das