Weil sich die Tür zum Badezimmer vermutlich wegen einer mechanischen Störung nicht mehr öffnen ließ, hat eine Gimmeldinger Familie am Freitagmorgen gegen 8 Uhr einen Notruf bei der Neustadter Feuerwehr abgesetzt. Schließlich war in diesem konkreten Fall Eile geboten, weil sich im Badezimmer des Wohnhauses in der Loblocher Straße noch ein Kleinkind befand und nicht mehr rauskommen konnte.

Die Wehrleute rückten schnell zum Einsatzort aus. Dort eingetroffen, konnte sie innerhalb weniger Augenblicke die Tür öffnen und somit dafür sorgen, dass die Mutter ihren Sprössling wieder erleichtert in die Arme nehmen konnte. Verständigt worden waren auch die Kräfte von der Königsbacher Wehr, die jedoch nicht mehr eingreifen brauchten und die Fahrt nach Gimmeldingen beruhigt abbrechen konnten. Im Einsatz waren neun Wehrleute aus Gimmeldingen.