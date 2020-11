Mit mehr als 80 Einsatzkräften haben Polizei und Spezialeinsatzkommando (SEK) am Montag zwei Gebäude in Neustadt und ein Gebäude in Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) durchsucht und dabei drei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, sich als falsche Dachdecker des schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßigen Bandenbetrugs strafbar gemacht zu haben. Das teilten am die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Demnach sollen sich die 31, 34, und 50 Jahre alten Tatverdächtigen von Mai bis November Zutritt zu 18 Anwesen älterer Menschen verschafft haben, um vor allem Bargeld und Schmuck zu stehlen. Mit typischer Dachdecker-Arbeitskleidung bekleidet sollen sie die Senioren auf einen angeblichen Schaden am Kamin oder Dach hingewiesen und zugleich eine unkomplizierte und günstige Reparatur angeboten haben. Im Haus habe einer der Männer die Bewohner abgelenkt, während der zweite ungestört nach Wertgegenständen und Bargeld gesucht habe. In einem Fall sollen die Tatverdächtigen eine Geschädigte zum Geldautomat begleitet und 5000 Euro als Anzahlung für die Dacharbeiten erhalten haben, die sie aber nie ausführten.

Taten in Ludwigshafen, Frankenthal, Mannheim, Worms und Frankfurt

Bei den Durchsuchungen in Neustadt und Friedelsheim wurden Bargeld und Wertgegenstände beschlagnahmt. Welche davon gestohlen sind und welche vielleicht mit gestohlenem Geld gekauft wurden, muss noch ermittelt werden.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft werden den drei Männern 18 Taten zur Last gelegt, die „teilweise im Versuchsstadium blieben“. Der 31-Jährige soll an allen, der 34-Jährige an sechs und der 50-Jährige an 13 Taten direkt beteiligt gewesen sein. Die Taten wurden in Mannheim (4), Ludwigshafen am Rhein (6), Frankenthal (5), Worms (2) und Frankfurt am Main (1) begangen. Die älteste Geschädigte war 94 Jahre alt. In Frankfurt sollen die Tatverdächtigen 100.000 Euro Bargeld erbeutet haben.

Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl gegen die drei Männer erlassen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Sie wurden am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und dann in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.