Die 42. Critical-Mass-Fahrraddemo zieht am Freitag durch die Innenstadt. Die Veranstalter fordern weniger Lastwagen in der Fußgängerzone.

Start ist am Freitag, 4. März, um 17 Uhr vor dem Saalbau. Die Radfahrfreunde Neustadt, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die Klimaaktion Neustadt wollen Probleme für Radfahrer in der Innenstadt aufzeigen. Morgens stauten sich „die Kleintransporter auf allen Straßen der Fußgängerzone“, kritisieren sie. Ihr Gegenvorschlag: „Lasten aufs Rad“.

Die Kundgebung führt zunächst zum neuen Lastenrad-Parkplatz in der Laustergasse. Durch die Kellereistraße geht es bis zum Marktplatz, einmal um die Stiftskirche und weiter bis zum Strohmarkt. Dort befindet sich an der Einmündung Turmstraße der zweite Lastenrad-Parkplatz. Über die Maximilianstraße und den Strohmarkt geht es hoch zur Villenstraße. Via Sulzwiesenweg geht es zum Platz vor dem Haardter Winzer. Hier suchen die Demo-Teilnehmer einen guten Standort für Car-Sharing. Über die Haardter, die Martin-Luther- und die Hindenburgstraße geht es dann zurück zum Hauptbahnhof.

Weitere Fahrraddemos planen die Organisatoren für den 10. Juni, 9. September und 2. Dezember am gleichen Ort.