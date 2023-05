Mit einem vollelektrischen Großraumtaxi für bis zu acht Fahrgäste geht die in Böhl-Iggelheim ansässige FDE-Dienstleistungsgruppe nun auch in der Verbandsgemeinde Deidesheim an des Start.

Etwa 85.000 Euro habe er in den Mercedes eVito investiert, berichtet Geschäftsführer David Freitag. Gegründet habe er den Fahrdienst bereits vor drei Jahren. Etabliert hat sich das Unternehmen mit Standorten in Schifferstadt und Deidesheim mittlerweile im Großraum Neustadt und Speyer und Bad Dürkheim. „Die Nachfrage nach Großraumtaxis ist groß. Und ich finde, das klimaneutrale Angebot passt gut zur Ausrichtung Deidesheims als Cittaslow“, sagt Freitag.

Über den reinen Taxibetrieb bietet FDE auch Krankentransporte an – gehbehinderte Menschen oder Rollstuhlfahrer können sich die Fahrt zum Arzt oder in die Reha-Klinik vom Arzt verschreiben lassen, ebenso wie regelmäßige Transporte beispielsweise zur Dialyse, Bestrahlung oder Chemotherapie. „Das gibt es sozusagen auf Rezept“, so Freitag. FDE fahre bundesweit zu Rehabilitationskliniken, Krankenrückholtransporte würden europaweit angeboten. Im Fuhrpark von FDE gibt es spezielle Fahrzeuge, die den Transport im eigenen Rollstuhl ermöglichen, auch Liegendtransporte und Schwerlastkrankenfahrten sind möglich.

Entlastung für Rettungsdienste

„Die Leute müssen oft Stunden auf einen Krankenwagen warten“, sagt Freitag, der seine Dienstleitung als Ergänzung und Entlastung für den Fahrdienst der Rettungsdienste versteht. Seine Mitarbeiter verfügten über eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung, doch sei der Fahrdienst kein Ersatz für den regulären Rettungsdienst: „Unser Anliegen ist es, dass auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen problemlos von A nach B kommen“, so Freitag.

Punkten will Freitag bei seinen Fahrgästen mit seinem Fahrdienst mit Zuverlässigkeit und Schnelligkeit, außerdem mit qualifiziertem und freundlichen Personal. Neben der telefonischen Buchung können die Fahrzeuge auch online und per WhatsApp bestellt werden. In allen Fahrzeugen sei kontakt- und bargeldloses Bezahlen möglich, die Preise richten sich nach der Taxitarifverordnung im Landkreis Bad Dürkheim: Der Grundpreis liegt bei fünf Euro zuzüglich drei Euro pro Kilometer bei fünf und mehr und 2,40 Euro pro Kilometer bei bis zu vier Fahrgästen.

Info

Die Taxi- und Krankenfahrten können unter Telefon 06342 820010 (Böhl-Iggelheim), 06235 925550 (Schifferstadt), 06326 7013130 (Deidesheim) oder im Internet unter fde-fahrdienst.de sowie per Whatsapp (Taxi.de) gebucht werden.