Vier Skulpturen sind seit 2021 auf dem Kirrweilerer Kunstpfad aufgestellt worden – plus je zwei in Maikammer und St. Martin. Und in diesem Jahr kommen zwei weitere interessante Bildhauer-Arbeiten hinzu. Doch dabei bleibt man nicht stehen, wie der Blick ins Programm des Kunstpfade-Vereins zeigt. „Bewährte Formate werden um neue Veranstaltungen ergänzt und führen uns Stück für Stück in Richtung eines Kunstpfade-Festivals“, sagt der Vorsitzende Herbert Pauser.

„Unser Ziel ist es, vermehrt Veranstaltungen entlang des Kunstpfads zu organisieren und die Bewohner und Gäste so aktiv einzubeziehen“, betont Pauser, auf dessen