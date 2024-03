Ungewöhnlicher Wochentag, ungewohnte Örtlichkeit: Im „Theater in der Kurve“ in Hambach findet am Mittwoch, 13. März, um 20 Uhr der nächste Termin des exilierten Neustadter Kleinkunstvereins „Reblaus“ statt: „Hollyfood – die gesammelten Gemüsekrimis“ heißt es dann, wenn der Mainzer Schau- und Puppenspieler Dietmar Bertram („Compagnie Marram“), der auch schon im „Reblaus“-Kindertheater im Einsatz war, diesmal ein Figuren- und Objekttheater für Erwachsene im Stil des berühmten Privatdetektivs Philip Marlowe auf die Bühne bringt. Er spielt in diesem „Kleinkunstkostprogramm“ einen Ermittler, der einige seiner vitaminreichsten Fälle vorstellt. Geklärt werden Fragen wie: Wer hat Barney Banane auf dem Gewissen? Wie musikalisch ist eine Schwarzwurzel? Wie hart ist Eddy the Egg wirklich? Karten (20/18 Euro) in Neustadt in der Bücherstube, bei Quodlibet und Tabak Weiss sowie unter www.reservix.de.