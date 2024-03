In Sachen Ablagerungen von Erdaushub auf einem Gelände im Elmsteiner Ortsteil Schafhof hat die Kreisverwaltung noch keine Entscheidung getroffen.

Die Ablagerungen hatten im Oktober für Irritationen in Elmstein gesorgt. Auf dem Grundstück soll nach Angaben von Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk ein Landeplatz für Rettungshubschrauber entstehen. Grund sei, dass es in der Vergangenheit vorgekommen sei, dass Rettungshubschrauber Probleme hatten zu landen. Nach Gesprächen mit dem Rettungsdienst in Ludwigshafen sei deshalb beschlossen worden, eine Fläche in Schafhof und zwei in Iggelbach als mögliche Hubschrauber-Landeplätze herzurichten. In Iggelbach geht es um ein Gelände in der Helmbachtalstraße und den Rasen des SVI. In Schafhof hat es laut Verdaasdonk nur eine Möglichkeit auf einem Privatgrundstück im Außenbereich gegeben. Damit Hubschrauber landen können, habe es aufgefüllt werden müssen.

Antrag liegt seit 23. November vor

Allerdings ist dort dann mehr Material abgelagert worden, als genehmigungsfrei möglich ist. Darauf wurde Verdaasdonk auch im Rat angesprochen. Schließlich wurde über die Verbandsgemeinde im Nachhinein eine Baugenehmigung beantragt.

Laut Kreisverwaltung liegt der Antrag seit 23. November vor, derzeit laufen die Beteiligung der Fachbehörden – das sind die Untere Naturschutzbehörde und das Forstamt. Ein abschließendes Ergebnis gebe es noch nicht.