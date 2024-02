Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Festgottesdienst am 18. Februar und einem prominent besetzten Konzertabend am 23. Februar nimmt die Protestantische Kirchengemeinde Maikammer ihre kürzlich in den Urzustand rückgeführte Steinmeyer-Orgel wieder in Dienst.

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes stellt die evangelische Gemeinde Maikammer am Sonntag, 18. Februar, 16 Uhr, die restaurierte Orgel in der Johanniskirche offiziell wieder in Dienst. Gestaltet