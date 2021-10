Einen Schaden von etwa 4000 Euro haben Einbrecher verursacht, die in der Zeit von Samstag, 16. Oktober, 19 Uhr, und Sonntag, etwa 2 Uhr, im Amselweg in Haßloch in ein Einfamilienhaus eindrangen. Laut Polizei gelangten sie in das Haus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, oder denen in der Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch entgegen, Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de.