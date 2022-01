Am Samstag ist zwischen 17 und 20.15 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Von-Dalberg-Straße eingebrochen worden. Die Täter hebelten laut Polizei die Terrassentür auf. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag und Schmuck entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323-955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.