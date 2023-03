Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ um einen reichen und schönen Dandy, der ein Portrait besitzt, das statt seiner altert und in das sich die Spuren seiner Sünden einschreiben, bringt das Theater Randfall aus Bad Kreuznach am nächsten Samstag, 25. März, bei einem Gastspiel im Hambacher „Theater in der Kurve“ auf die Bühne – und zwar in der Adaption der Würzburger Autorin und Regisseurin Cornelia Wagner, die die Handlung aus dem viktorianischen Fin de Siècle in die hedonistischen 1990er Jahre transponiert und mit ordentlich Techno unterlegt.

Erzählt wird die Geschichte in einer Rückblende: Der junge Reporter Oscar W. recherchiert für eine Frauenzeitschrift über „einflussreiche Männer der besseren Gesellschaft“. Dafür interviewt er Mrs. Vane, eine alternde Schauspielerin. Sie ist die Mutter von Sybil, dem jungen Mädchens, das sich seinerzeit aus Liebeskummer um Dorian Gray das Leben genommen hatte - und damit zum ersten Opfer des selbstverliebten Schönlings wurde, der dank Magie nicht altert. Ihre Erinnerungen und Vermutungen zu diesem „Scheusal“, als das sie Gray bezeichnet, passen so gar nicht in das Bild einer „Lichtgestalt“, das sich der junge Journalist gerne gemacht hätte.

Das Randfall-Theater wurde 1999 als Amateurtheater gegründet und spielt mit seinem Namen auf die imaginäre Scheibenwelt des Kult-Autors Terry Pratchett an. Seitdem nimmt es bevorzugt Stücke ins Visier, die andere Bühnen eher links liegen lassen, oder bürstet Klassiker ganz ordentlich gegen den Strich. Im „Theater in der Kurve“ waren die Bad Kreuznacher erstmals 2017 mit dem Kriminalstück „Party für eine Leiche“ zu erleben. 2019 folgte in großer Besetzung Ralf Königs schwulenbewegte Adaption des Komödienklassikers „Lysistrata“ von Aristophanes. Auch jetzt bei „Dorian Gray“ stehen wieder elf Darsteller/innen auf der Bühne. Beginn ist um 20 Uhr. Karten unter www.theaterinderkurve.de.