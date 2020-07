In Neustadt gibt es Stand Freitag, 11 Uhr, eine neue Corona-Infektion. Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim meldet für die Stadt aktuell sieben aktive Covid-19-Fälle. Bislang sind in Neustadt 121 Menschen an Corona erkrankt, 112 sind wieder gesund, zwei Erkrankte starben. Im Landkreis Bad Dürkheim gibt es keinen neuen Fall, jedoch gibt es dort noch eine aktive Infektion. Im Kreis gab es bislang 330 Corona-Fälle. Zwölf Menschen sind gestorben, 317 wieder genesen. Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße-Landau meldet aktuell noch zwei aktive Corona-Infektionen, aber keinen neuen Fall. Im Zuständigkeitsbereich wurden bislang 229 Corona-Fälle gemeldet, 222 Menschen sind wieder genesen, fünf gestorben.